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Rıdvan Dilmen: 10 sene sonra Başakşehir'in kalıcı olacağını düşünmüyorum

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kendi seyiricisi önünde 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçını analiz etti.

14 Nisan 2019 Pazar 00:24
Rıdvan Dilmen: 10 sene sonra Başakşehir'in kalıcı olacağını düşünmüyorum

Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

"Beşiktaş bu geceden sonra hem şampiyonluk için hala olur mu derken, artık tam anlamıyla Şampiyonlar Ligi hedefine tutunmuş durumda."

"Teknik Direktörlerin terazisi olur''

"Teknik Direktörlerin terazisi olur. Genelde şöyle derler. Bir takımda teknik direktörün %10, %20 payı vardır. Ben de diyorum ki, %100 vardır. Tabi ki kulüp yapınız, kadro yapınız, imkanlar, tesisler önemli faktördü ama teknik direktörlerin katkıları ve payı çok büyüktür. Teknik Direktörler sadece fizik olarak hazırlamaz, taktiksel anlamda da takımlarını hazırlar."

"Şenol Güneş hatalı başladı ve sonrasında hatasından döndü''

"Şenol Güneş hatalı başladı ve sonrasında hatasından döndü. Bu da iyi bir teknik direktörlük örneğidir. TıpkI Rizespor ve Moldova maçındaki gibi. Giren oyuncular katkı sağladı mı? Gayretlilerdi. Hepsi gayret etti. Karşısındaki takım Başakşehir kendi oyununu oynamak isteyen bir takım çünkü."

"Başakşehir iyi takım, güçlü takım''

Başakşehir iyi takım, güçlü takım. Bana göre teknik direktörleriyle birlikte turuncu yerine 3 büyüklerin formalarını giyse 3 sene üst üste şampiyon olur. Tabanca gibi top oynuyorlar. 3 büyüklerin formalarını giydirin, Trabzonspor da dahil. Nisan sonlarına doğru ligi şampiyon bitirirler. Biz burada goygoy yaparız. O yüzden çok saygı duyuyorum. Şampiyon olurlar, olmaz. Büyük kulüp olmak başka bir şey. Beşiktaş büyük kulüp. 4 tane kulübü ayırmak lazım zaten.

"10 sene sonra Başakşehir'in kalıcı olacağıın düşünmüyorum''

Yarın belki hisse satacak kulüp. O zaman belki kalıcı olur Başakşehir. Bir çınar olamazlar. Taraftarlarına ve formasına saygı duyuyorum ama büyük kulüp olmak başka şeydir. 10 sene sonra Başakşehir'in kalıcı olacağıın düşünmüyorum. 3 senedir şampiyonluğa oynuyor 3 bin kişi maça gitmiyor. 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:24
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Medipol Başakşehir
  5. Beşiktaş
  6. Başakşehir

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