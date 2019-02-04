Riccardo Fraccari Kızılcahamam'da





ANKARA (AA) - Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari, Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Fraccari, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü ve Soğuksu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.

Kızılcahamam Gençlik Spor Kulübü sporcularıyla da bir araya gelen Fraccari, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ettiklerini, Türkiye için özel bir proje hazırlamaya karar verdiklerini belirtti. Türkiye'ye koç, antrenör göndereceklerini, oyuncuların sayısını artıracaklarını ifade eden Fraccari, Türkiye'nin uluslararası federasyonun yardımıyla Avrupa'daki en önemli ülkelerden biri olabileceğine dikkati çekti.

Riccardo Fraccari'ye Ragbi Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da eşlik etti.