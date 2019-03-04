Ricardo Quaresma isyan etti: Saçma sapan...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kayserispor maçı sonrası Şenol Güneş'i yönetime şikayet ettiği yönünde çıkan haberi sert bir açıklamayla yalanladı.

İşte Quaresma'nın açıklaması:

Futbolda inişler ve çıkışların çok olduğunu biliyorum. Bazıları iyiliğimi isterken, bazıları kötülüğümü istiyor. Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Buraya geldiğim zaman bana en çok yardım eden insanlardan biri oldu. Bizim aramız iyi, dolayısıyla Türk basınından ricam; bu tip saçma sapan yalan haber yapmayı bırakmalılar. Biz bir oyun kaybettiğimiz zaman bütün takım olarak kaybederiz. Haber yapmak veya satmak için söylemediğim şeylerin yazılmasını kabul edemem.