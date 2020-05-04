  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ribat Yardım Derneği, Sudan'da her gün 2 bin kişiye iftar veriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:15:03 -
Ribat Yardım Derneği, Sudan'da her gün 2 bin kişiye iftar veriyor

HARTUM (AA) - Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da her gün 2 bin kişiye iftar verirken hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile zekat ve fitreleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dernek, başkent Hartum'daki aşevi ve fırınında hazırladığı yemekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin yürütüldüğü hastanelerin personeli ile Afrika Üniversitesi'nde eğitim görüp salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen öğrencilere ikram ediyor.

Ribat'ın Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, hastanelerde 1500, Afrika Üniversitesi’nde ise 500 kişiye ramazan boyunca iftar vereceklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar 1500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini belirten Duman, ayrıca hayırseverlerin bağışladığı zekat ve fitreleri de sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Duman, derneğin fırınlarında pişirdikleri 5 bin ekmeği, başkent Hartum ve civar köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca dağıtacaklarını da kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı