Ribat Yardım Derneği, Sudan'da her gün 2 bin kişiye iftar veriyor

HARTUM (AA) - Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'da her gün 2 bin kişiye iftar verirken hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile zekat ve fitreleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dernek, başkent Hartum'daki aşevi ve fırınında hazırladığı yemekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin yürütüldüğü hastanelerin personeli ile Afrika Üniversitesi'nde eğitim görüp salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen öğrencilere ikram ediyor.

Ribat'ın Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, hastanelerde 1500, Afrika Üniversitesi’nde ise 500 kişiye ramazan boyunca iftar vereceklerini söyledi.



Ramazan Bayramı'na kadar 1500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini belirten Duman, ayrıca hayırseverlerin bağışladığı zekat ve fitreleri de sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Duman, derneğin fırınlarında pişirdikleri 5 bin ekmeği, başkent Hartum ve civar köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca dağıtacaklarını da kaydetti.

