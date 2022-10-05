RFS-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda RFS ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3.hafta maçında RFS ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
RFS-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
RFS 6 Ekim Perşembe akşamı Başakşehir'i konuk edecek .Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.
Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.