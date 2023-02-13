Rezilsin FOX TV rezil! Suçüstü yakalandılar

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de yıkımlara neden oldu.

85 milyon ile el ele veren devlet 10 ilimiz için bütün imkanlarını seferber etti. Bölgeye yurtiçinden ver yurtdışında yardımlar yağıyor.

Türkiye'nin felaketi yaşarken muhalefetin yayın organı olarak çalışan FOX TV ise aklınca deprem felaketini fırsat bildi.

Kahraman askerlerimizi hedef aldılar

Felaketin henüz birinci gününde kahraman Mehmetçiklerimizi hedef almıştı.

FOX TV'nin yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu olan Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediği yalanını söylemişti.

Sunucu Birsen de Mahruki'ye çanak tutarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" demişti. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin vatandaşlara yardım ettiği anlar yer almıştı.

İş makinaları çalışırken yalan söylediler

Önce 'oturuyorlar' diyerek depremzedelere yardım eden Mehmetçik'e iftira atan FOX TV'nin muhabiri sahada provokasyon peşinde koştu. Muhabir gözünün önünde çalışan ekipleri, iş makinasını ve kamyonu görmezden geldi. "AFAD ekiplerini göremiyorum" diyen muhabirin mikrofon uzattığı şahıs ise "Bir balyoz ve bir kürekle" vatandaşların çalıştığı yalanını ortaya attı.

Depremzede vatandaşlar FOX TV'yi rezil etti

Türkiye'nin yaşadığı en ağır felakette; adeta devlet ve millet düşmanı kesilen FOX TV'nin bir diğer muhabiri de algı peşinde koştuğu bölgede depremzede vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. FOX'un rezil edildiği görüntüler ekrana yansımıştı.

Suçüstü yakalandılar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir köye giden FOX TV'nin provokatör ekibi ayarladığı şahıslarla 'deprem bölgesinde devlet yok' algısını oluşturmaya çalıştı.

Ekip, röportaj yaptığı şahısla köyün ara sokaklarında gezinirken bir vatandaş tarafından suçüstü yakalandı.

Köye gelen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin ekiplerini ve 8 - 9 araçlık yardım konvoyunu cep telefonu ile kaydeden vatandaşa; yanındaki köy halkına ise 'yardım geldi biz de buna şahidiz' dedi.

Görüntüleri anbean kaydeden vatandaş 'FOX TV yine devletimizi karalamakla meşgul' ifadelerini kullandı.

"Her ihanetinizi çarşaf çarşaf yayınlayacağız"

Tepki çeken görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan milli sporcu Alparslan Yamanoğlu ise FOX TV'ye şu sözlerle ayar verdi:

FOX TV yine devlet aleyhine algı peşinde. Vatandaşın radarına yakalanmışlar.. Videoyu ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum.

Şimdi söyleyin bana ben bunları rezil rüsva etmeyeyim de ne edeyim?

Vallahi at koşturamayacaksınız artık, billahi rahat nefes aldırmayacağız size. Her ihanetinizi çarşaf çarşaf yayınlayacağız.

Konuşunca da diyorsunuz ki "İyi niyetli yaklaş, böyle bir dönemde kimse devlet aleyhine insanları kışkırtmaz"

Buyur kardeşim her dakikasını seyret. Sevemiyorlar işte bu devleti. Sevemiyorlar.