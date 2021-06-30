Rezillik paçalarından akıyor! Polise kafa atan Ayşegül Çınar Sedat Peker'le tehdit etti!

Sekülerlerin rezillikleriyle dolu magazin dünyası, bugünlerde Ayşegül Çınar ve gayri meşru ilişki yaşadığı Furkan Çalıkoğlu'nun olaylarıyla gündemde. Bir eğlence mekanında metresi Furkan Çalıkoğlu ile olay çıkararak 7'si polis 12 kişiyi yaralayan Ayşegül Çınar'ın polise kafa atarak, Sedat Peker ile tehdit ettiği iddia edildi.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, Beyoğlu'nda bir mekanda metresi Furkan Çalıkoğlu ile olay çıkartıp, 5 çalışan ve 7 polis memurunun yaralanmasına neden olmuştu. İkili olay sonrası gözaltına alınırken, oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa atıp, "Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım" diye tehdit ettiği iddia edildi. Olay sonrası Çalıkoğlu ve Çınar savcılığa sevk edildi.

Bıçakla çevredekilere saldırdı

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın metresi Furkan Çalıkoğlu'nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı. Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı.

Polis memurunun silahını alıp ateş açtı

Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi.

İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.

''Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti''

Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.

Polise kafa attı

Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre; Ayşegül Çınar, polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişinin ise ayakta tedavileri yapıldı.

Şikayetçi oldular

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Ayşegül Çınar, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.

“Bütün gündemde ben ve erkek arkadaşım var. Az önce yazılanları okudum, her şeyin farkındayım. Yalnız bilmediğiniz şeyler var. Biz dün mekanda yemeğe çıktık. Mekanda görevliler tarafından rahatsız edildik. Daha sonra masamız değiştirildi. Masamıza tanımadığımız bir beyefendi geldi ve Furkan’ın kafasına bir anda şişe parçaladı. Buna rağmen Furkan çok sert bir tepki vermedi, kalktı kendini savunmaya çalıştı. Bu esnada orada çalışan bütün görevliler Furkan’ın üzerine saldırdılar. Yaklaşık 10-13 kişi, aynı şekilde bana da, kamera görüntüleri de var. Daha sonra polis geldi, polis geldiğinde her şey birbirine girmişti. Bana ve Furkan’a saldırı olmuştu, yaralanmalar olmuştu. Yani yok silahla saldırmalar, bıçakla yaralamalar bunlar söz konusu bile değil. Saldırı esnasında polisler bizi ayırmaya çalışırken, bazısının eli çizildi, bazısının kolu çizildi. Benimde Furkan’ın zaten bununla alakalı işlem başlatacağız. Devlet memuruna ve özellikle polise zarar verecek insanlar değiliz” dedi.