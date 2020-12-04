Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

CHP'den Kocaeli milletvekili adayı olan Ebru Küçükaydın'a, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sözde 'tulum' alımı için binlerce lira ödendiği ortaya çıktı.

Ortağı HDP'li

CHP'li Ebru Küçükaydın ve HDP'li İdris Özyol'un Antalya Büyükşehir Belediyesi ile üç seferde toplam 184 bin 545 lira tutarında tek kullanımlık tulum alış verişi yaptıkları orta çıktı. Ödemenin ise paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından; CHP'li Küçükaydın'ın oğlu Ulaş Yavuz üzerine kurulu Plato Gazetecilik Limited Şirketi'ne 95 bin 904 lira aktarılırken, Küçükaydın'ın ortağı HDP'li İdris Özyol'un kardeşi Enver Özyol üzerine kurulu Kitle Gazetecilik adlı şahıs şirketine ise birinci seferde 48 bin 843 lira, ikinci seferde de 39 bin 798 lira olmak üzere toplam 88 bin 641 lira ödendi. Gerçekleşen alışverişte, tulum fiyatları piyasa fiyatından 3 kat daha fazla tutuldu.

Özyol'un HDP sevgisi

CHP'li Ebru Küçükaydın'ın, İdris Özyol ile Antalya yerelinde bir haber sitesi sahibi oldukları bilgisine ulaşılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden haksız kazanç elde eden İdris Özyol'un ise HDP'li olduğu öğrenildi.

Ebru Küçükaydın ile İdris Özyol'un yakınları üzerine kayıtlı her iki şirketin de aynı adreste kayıtlı olduğu ortaya çıktı.