Rezillik diz boyu! Porno izleyen mi röntgencilik yapan mı?

Pendik’te yaşanan bir olay, mahallede tartışmalara yol açtı. Bir çift, evlerinde perdeleri açarak cinsel içerikli video izledi. Durumdan rahatsız olan bazı bayan komşular, durumu telefonlarıyla video kaydına alarak tepkilerini dile getirdi.

Olay kısa sürede mahallede yayıldı ve sosyal medyada da yankı buldu. Videoyu çeken komşular, çiftin mahremiyeti ihlal ettiğini savunarak, davranışlarının ayıp ve rahatsız edici olduğunu belirtti. Öte yandan, bazı kişiler ise videoyu çeken komşuları "röntgencilik" yapmakla suçladı ve bu durumun da en az çiftin davranışı kadar yanlış olduğunu ifade etti.