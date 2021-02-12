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Medya Rezilliğin prim yapamadığı bir dizi daha bitiyor!
Medya

Rezilliğin prim yapamadığı bir dizi daha bitiyor!

Özge yağız, Tolga Mendi ve Defne Samyeli'nin başrollerinde oynadığı Sol Yanım dizisi onca rezillikleri ve ahlaksız sahnelerinden sonra reytinglere yenik düşerek final yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:10:00 -
Rezilliğin prim yapamadığı bir dizi daha bitiyor!

Bir süredir reytingleri kötü gelen dizi için beklenen son geldi. Star TV'nin yeni dizisinin 13. bölümde ipi kesiliyor.

BKM'nin Star Tv için çektiği Sol Yanım dizisi ekranlara veda ediyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri onca rezil ve ahlaksız sahnelere rağmen prim yapamayınca beklenenden kaçınılmaz sonu oldu. Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu.

Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey ve Cemre Baysel gibi genç isimlerin oynadığı, dizi Star TV'nin aldığı gün değiştirme kararı ile zaten çok iyi olmayan reytingler daha da kötü gelmeye başladı. Birsen Altuntaş’ın verdiği habere göre Sol Yanım dizisi 13. Bölümde ekranlara veda edecek.

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