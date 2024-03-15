Rezil olmaya doymuyorlar! Özgür Özel'den gaf üstüne gaf
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gaf üstüne gaf yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e gitti. Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı.
Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi.
Özgür Özel'den Eskişehir gafı
Gaf üstüne gaf yapan Özgür Özel, "Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor. " dedi.
Siyaset
Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama
ÖNE ÇIKAN VİDEO