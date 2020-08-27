Rezil kitabın yazarı Musa Dinç üzerinden kirli operasyon! “Mahallenin kaşarı” Mine Kırıkkanat ‘sol’un sapkınlığını cemaatlere yıktı

yeniakit.com.tr “Sol mahallenin gönüllü tetikçisi” Kemalist Mine G. Kırıkkanat, İslam düşmanlığı yaparken rezil oldu. Şimdiye dek defalarca yalan habere ve halkı kin ve nefrete düşürecek skandal açıklamalarda bulunan Kırıkkanat, bu kez tabiri caizse “kendi ayağına sıktı.” Kırıkkanat, İslam düşmanlığı yaparken sol mahallenin pisliğini gün yüzüne çıkardı.

Sol'un sapkınlığını Müslümanlara yıkmaya kalktı

Türkiye’de yaşanan bütün sorunları Müslümanların üzerine yıkarak Kemalizm propagandası ve AK Parti karşıtlığı yapmaya alışan Mine Kırıkkanat, Musa Dinç tarafından yazılan ve kamuoyunda büyük infiale neden olan, “Gül ve Düşün” isimli kitap nedeniyle de Müslümanları hedef aldı. Kitapta tecavüzü meşrulaştıran ifadelere kendince tepki gösteren Kırıkkanat, “İyi bakın Sayın Ziya Selçuk, bu sizin eseriniz.” diye yazdı. Müslümanları hedef gösteren Kırıkkanat, “Tarikat ve cemaatleri makamınızı korumak için eğitime bulaştırdınız, yuları onların eline verdiniz, işte sonuç.” ifadelerini kullandı.

Musa Dinç sol mahallenin elemanı çıktı!

Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat’ın AK Parti ve cemaat-tarikat karşıtlığı için kullandığı Musa Dinç isimli ahlaksız adam, safkan solcu çıktı!.. Twitter’da AK Parti ve İslam karşıtlığı yapan Musa Dinç’in, CHP’li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf yayınladığı görüldü. Aynı zamanda birçok skandal paylaşım yapan Dinç’in, CHP’yi övdüğü, AK Parti’ye hakaretamiz ifadelerle saldırdığı da belirlendi!.. Bununla birlikte Dinç'in kitaplarının Kemalist Sözcü Kitabevi tarafından satıldığı da tespit edildi.

İşte Musa Dinç’in yaptığı bazı paylaşımlar:

Musa Dinç, CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir kitap fuarında karşılaşmış ve ikili arasındaki samimi anlar kameralara yansımıştı.

Dinç'in, "Bal Tadında Masallar" isimli kitabı Kemalist Sözcü Kitabevi tarafından satışa sunuldu.

Dinç, 2014 yılında attığı bir twitinde 'Başı türbanlara kapatarak müslüman olunsaydı, o zaman tüm rahibelerin müslüman olması gerekirdi' diyerek İslam'ın emri başörtüsüne karşı da akılalmaz ifadeler kullanmış!..

Skandal kitabın yazarı Musa Dinç'in bir twitinde CHP'li belediyelere terör örgütü DAEŞ üzerinden övgüler düzmüştü.

Aynı zamanda Musa Dinç, bir başka twitinde ise Allah'ın yüceliğinin dile getirildiği tekbir sesine de karşı olduğunu gösteren göstermişti.

HDP'nin yüksek oy aldığı seçimde Dinç'in sevinç naraları attığı da görüldü.

Musa Dinç'in yayınladığı en ibretlik mesajlardan biri de yurt dışına sığıntı olarak yaşayan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a övdüğü sözler. Dinç Dündar sayesinde Cumhuriyet paçavrasını okuduğunu dile getirmişti.

Aynı zamanda Musa Dinç'in eski bakan Egemen Bağış ile ilgili edepsiz bir montajlı fotoğrafı da kendi hesabından yayınlaması gözlerden kaçmamıştı.

Musa Dinç, bir başka paylaşımda da Kemalistlerin yeni ikiz kardeşi HDP'ye sahip çıkmış ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki göstermişti.