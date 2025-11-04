  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok

Belediye Başkanı gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz
Gündem Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor
Gündem

Rezil görüntüler ne yazık ki Kâbe’den! Tepki üstüne tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kabe'de yaşanan bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere sert müdahalede bulunduğu anlar büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan görüntülere "Müslümanlara baskı artıyor" ve "Suud askerleri haddini aşıyor" gibi yorumlar yapıldı.

Kabe'de kayda alınan görüntülerde, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin umrecilere fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Olayın detayları açıklanmazken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paylaşılan videonun altına binlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Müslümanlara sistematik baskılar artarak devam ediyor", "Suud askerlerinin hepsi bir kral gibi davranıyor" ve "Yarabbi Kabe'nin tekrar Türkiye'nin yönetimine geçmesini nasip et" şeklinde yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23