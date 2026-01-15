Tıpta ilk! Açık kalp tarih oluyor: İlk neştersiz bypass yapıldı

ABD'deki Emory Tıp Fakültesi'nden doktorlar, tıp tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Hayati tehlikesi bulunan bir hasta, vücudunda hiçbir kesi açılmadan koroner arter bypass ameliyatı geçirdi.

Normal şartlarda açık kalp ameliyatı gerektiren bu işlem, neşter kullanılmadan, tamamen kapalı yöntemlerle başarıyla tamamlandı.

AMELİYAT RİSKLİYDİ

Söz konusu operasyon, daha önce aort kapağı protez ile değiştirilmiş olan 67 yaşındaki bir erkek hastaya uygulandı.

Hastanın yapay kapağında biriken kalsiyum, koroner arteri tıkayarak hayati risk oluşturmaya başlamıştı. Ancak hastanın durumu epey karmaşıktı. Yapay kapak, sol koroner arterin girişine çok yakın olduğu için kapağın değiştirilmesi mümkün değildi.

Hastanın geçmişindeki kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve felç öyküsü de onu açık kalp ameliyatı için "uygunsuz aday" kategorisine sokuyordu.

'VECTOR' TEKNİĞİ İLE YENİ BİR YOL

Doktorlar, bu yüzden daha önce sadece hayvanlar üzerinde denenen VECTOR (Ventriculo-Coronary Transcatheter Outward Navigation and Re-entry) yöntemini ilk kez bir insan üzerinde uyguladı..

Göğüs kafesini açmak yerine, bacak damarlarından girilen kateterlerle kalbe ulaşıldı. Doktorlar, aort ile koroner arter arasında teller yardımıyla küçük açıklıklar oluşturarak bir bypass grefti yerleştirdi. Böylece kan akışı için tıkanık bölgeyi devre dışı bırakan tamamen yeni bir yol oluşturuldu.

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyatın üzerinden altı ay geçmesine rağmen, hastada herhangi bir tıkanıklık belirtisine rastlanmadı.

Tıp fakültesi ekibi, gerçekleştirdikleri operasyonu ve hastanın durumunu özetledikleri makaleyi hakemli bilimsel dergi Circulation: Cardiovascular Interventions'ta yayımladı.

Yine de uzmanlar, bu yöntemin açık kalp ameliyatına güvenilir bir alternatif olup olmadığını anlamak için daha fazla klinik çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.