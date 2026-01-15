İstanbul'u işte böyle soydular! Paraları özel jet ile yurt dışına kaçırdılar: Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL

İflastan zirveye: İmamoğlu'nun talimatıyla maden sahaları peşkeş çekildi

2020 yılında iflasın eşiğinde olan Murat Gülibrahimoğlu'nun kaderi, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla değişti. İddianamede yer alan bilgilere göre; Cebeci bölgesindeki maden sahaları İmamoğlu'nun özel direktifiyle Gülibrahimoğlu'na verildi.

İSTAÇ bünyesindeki bu sahaların tekelleştirilmesiyle, örgütün rüşvet çarkından gelen paraların "naylon faturalar" aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL!

Hafriyat yolsuzluğu üzerinden dönen kirli tezgahın bilançosu ise İstanbul halkının cebinden çıkan milyarlar oldu. İddianameye göre:

31 Milyar TL üzerinde suç geliri elde edildi.

üzerinde suç geliri elde edildi. Maden sahalarına dökülen 185 milyon ton kaçak hafriyatla tam 80 Milyar TL kamu zararı oluşturuldu.

kaçak hafriyatla tam kamu zararı oluşturuldu. Gülibrahimoğlu, 2021 sonrasında ortağı olduğu şirketler üzerine 52 tapu ve 66 araç kaydettirerek servetine servet kattı.

Paraları özel jetle yurt dışına kaçırdı

Örgütün para trafiği sadece yurt içiyle de sınırlı kalmadı. BDDK raporlarına yansıyan detaylara göre, kaynağı belirsiz 4 milyar TL'den fazla nakit, Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına "ıslak imzasız" şekilde yatırıldı. Elde edilen bu kara paraların, firari isim tarafından özel jetle yurt dışına kaçırıldığı belirlendi. İddianamede, kaçırılan paraların yarısının bizzat Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu ve bu miktarın birkaç yüz milyon doları bulabileceği iddiası infial yarattı.

51 yıl hapsi isteniyor

Hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunan ve şu an firari durumda olan Murat Gülibrahimoğlu için yargı düğmeye bastı. İstanbul'un kaynaklarını örgüt çıkarları doğrultusunda sömürdüğü iddia edilen Gülibrahimoğlu hakkında 51 yıla kadar hapis cezası isteniyor