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Medya Rezil dizi Masumiyet’e Osmanlı tokadı!
Medya

Rezil dizi Masumiyet’e Osmanlı tokadı!

Kadın istismarı üzerinden prim yapmaya çalışan Amerikan menşeili, ahlaki dezenformasyon projesi olan FOX TV’nin Masumiyet dizisi reytinglerde çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:28:00 -
Rezil dizi Masumiyet’e Osmanlı tokadı!

21 Nisan 2021 tarihli reyting sonuçlarına göre, ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reytinglerde 1. olurken FOX TV’nin proje dizisi 7. Sırada yerini aldı.

İşte çarşamba günü reytingleri...

10 - Benim Adım Melek (TRT 1)

9 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

8 - Sadakatsiz Tekrar (Kanal D)

7 - Masumiyet (Fox TV)

6 - Hava Durumu (ATV)

5 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar (ATV)

4 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Kuruluş Osman Özet (ATV)

1 - Kuruluş Osman (ATV)

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