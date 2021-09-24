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Medya Rezil dizi Camdaki Kız’a büyük şok
Medya

Rezil dizi Camdaki Kız’a büyük şok

Ahlaki yönden çürümüş bir senaryoya ait olan Kanal D’nin rezil dizisi, TRT’nin Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi karşısında hüsrana uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 12:15:00 -

Toplumun manevi değerlerini hedef alarak, çürümüş bir yapı oluşturmaya çalışan odaklar ahlaksız dizi Camdaki Kız yayınlanan bekaret sahnesi nedeniyle RTÜK’ten ceza yemişti.

Rezilliğin adeta akarsu gibi aktığı dizinin bir diğer bölümünde, evli bir kadının gayrimeşru ilişki yaşadığı bir adamın başkası ile evlenmesine, “bunlar normal şeyler bizim ilişkimizi zedelemez, zamanla alışıyorsun” diyerek çürümüşlüğe davetiye çıkarması dikkat çekmişti.

Yeni sezona bomba gibi başlayan , TRT’nin Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi bu hafta da reytinglerde birinci oldu.

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