0553 313 94 23

"Rezervlerde istikrarlı artış var"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:- "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusu"- "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Net rezervlerimiz ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu"- "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir"

28 Mart 2019 Perşembe 11:54
"Rezervlerde istikrarlı artış var"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Çetinkaya, AA muhabirine, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son dönemde yapılan yorumlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, "Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:54
  1. net rezerv
  2. Rezerv
  3. TCMB
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da devam etti
    1. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    2. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    3. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    4. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    5. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    6. Türkiye'den hareket eden Palau..
    7. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    8. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    9. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    10. Görme engelliler için kitap okudular
    11. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    12. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    13. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    14. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    15. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    16. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    17. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    18. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    19. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    20. Çocuklara Büyükşehir koruması
    21. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    22. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    23. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    24. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    25. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    26. Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu..
    27. Yerli otomobilin modeli nasıl olacak |..
    28. Avustralya'da "24. Uluslararası Çiçek..
    29. Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman..
    30. Eskişehir'deki arkadaş cinayeti..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi