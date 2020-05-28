Rezervler yukarı yönlü olacak

7 kıtada paniğe yol açan, dev ekonomilere büyük darbe vuran yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı gerekli önlemleri alan Türkiye’ye yerli ve yabancı yatırımcılarca güven duyuluyor. Hem makro ekonomik verilerde görülen iyileşme hem de Avrupa ülkelerinden peş peşe gelen ürün talepleri ilerisi için umutları arttırıyor.

Yatırımcı moral buldu

Mayısta Reel Kesim Güven Endeksi’nin (RKGE) 10.1 puan artarak 76.9’u bulması, gelecek aylarda üretimin ve ihracatın ivmelenmesi beklentisi olumlu yankı uyandırıyor. Martta 110.1 puan olan nisanda 50.6’ya inen 3 aylık ihracat sipariş beklentisinin mayısta 85.4 puana çıkması yüzleri güldürüyor. Mart ayında 99.7, nisan ayında 69.9 puana gerileyen sabit sermaye yatırım eğiliminin (makine ve teçhizat) mayısta 81.7 puana yükselmesi de memnuniyetle karşılanıyor.

Beklentiler daha da iyileşecek

Ekonomi çevreleri, haziran ayında RKGE’de daha güçlü bir artış görüleceğini dile getiriyorlar. Üretim ve yatırım iştahının ise kabaracağını kaydeden aynı çevreler, şu görüşleri paylaşıyorlar: “Bu aşamada ihracat rakamları çok ama çok önemli. Ülkemiz, Avrupa ve dünya ekonomisinin yeni normale geçişine uyumlu bir şekilde tedarik siparişlerini çekmeye başladı. Şu muhakkak ki rakamlar moral veriyor, ümit aşılıyor. Şükür ki günlük ihracat, eskisi gibi 1 milyar dolara yaklaşıyor. 15 Mayıs 2020’de 801 milyon dolar, 22 Mayıs 2020’de de 856 milyon dolar tutarında ihracata imza atmayı başardık. 31 Mayıs 2019’da 1 milyar 303 milyon dolarla rekor kırmıştık. İnşallah, ileride bu rakam da aşılacak. Tren yakında rayına girecek. Ve öyle görünüyor ki uluslararası fonlar ile reyting kurumları ekonomimiz için 2020 büyüme tahminlerini yukarı taşıyacaklar.”

Toparlanma eğilimi güçleniyor

Yatırım analisti Haluk Bürümcekçi de Covid-19 tehlikesinin atlatılmasının ardından üretim ve ihracatın toparlanacağına işaret etti. Yaz döneminde iç ve dış talebin bir miktar artacağına dikkati çeken Bürümcekçi, “İkinci çeyreği takiben kuvvetle muhtemel büyüme trendi başlayacaktır” diye konuştu.