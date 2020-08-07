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Aktüel

Rezervasyon yaptıran tatilcilere "belge" uyarısı

Rezervasyonu işletme tarafından iptal edilen tatilcinin, mağduriyetini kanıtlaması için bu işlemi belgelemesi gerekiyor - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Sözlü yapılan anlaşmalarda bir sürü de şahidiniz olsa bir anlamı olmuyor. Tüketicilerin işlemlerini yapmaları ve sonuçta bir haksızlığa uğramışlarsa onu gidermeleri için belge şarttır"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:05:18 -
Rezervasyon yaptıran tatilcilere "belge" uyarısı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tatile çıkacaklara, rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil mail, yazışma ya da kapora vererek anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine, tatil sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Tüketiciler Birliğine ilettiğini ve bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Son zamanlarda tatil konusunda şikayetlerin arttığını vurgulayan Şahin, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gören yerlerde çeşitli sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Şahin, her dönemde kendilerine tüketiciler tarafından farklı şikayetlerin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene özellikle insanların pandemiden sonra tatile gitmesiyle otellerde doluluk yaşandı. Bu durumda üst üste birkaç rezervasyon yapıldı. Otel, en çok parayı verene o odayı verdi. Biz de tüketicilere, sözlü rezervasyona güvenmemeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Rezervasyonla ilgili bir mail, yazışma, kapora verildiğinde haklarını koruruz. 'Telefonla rezervasyon yaptırdık, otelde kalamadık' şikayeti geliyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Telefonla rezervasyon olmaz, mutlaka yazılı olması lazım."

- "Her şeyinizi yazışmayla yapın"

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Her şeyinizi yazışmayla yapın. Tüketici hukukunda en önemli şey belgedir. Tatil rezervasyonunda da gıda alırken de her şey belgeli olmalı. O zaman hakkımızı koruyabiliriz. Sözlü yapılan anlaşmalarda bir sürü de şahidiniz olsa bir anlamı olmuyor. Tüketicilerin işlemlerini yapmaları ve sonuçta bir haksızlığa uğramışlarsa onu gidermeleri için belge şarttır."

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