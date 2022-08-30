Rezerv Lig niye iptal ediliyor? Rezerv Lig puan durumu:

Rezerv Lig’in iptal edileceği yönündeki haberlerin ardından pek çok kişi ‘Rezerv Lig niye iptal ediliyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Rezerv Lig nedir?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig’de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

Rezerv Lig puan durumu alınan sonuçlar:

Rezerv Lig maçları 6 Ağustos Cumartesi günü oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başladı.

Rezerv Lig niye iptal ediliyor?

Pek çok kulübün başlatılmasını istediği Rezerv Lig'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan haberde; Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un tüm kulüplere yazı göndererek, “Rezerv Lig’in iptaline ilişkin görüşlerinizi acilen bildirin” dediği ileri sürüldü.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç tüm kulüp başkanlarına birer yazı göndererek, “Kulüpler Birliği’nin 24 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig’in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3’te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunulacaktır. Bu doğrultudaki görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesini rica ederiz” denildi.