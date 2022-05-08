Rezene, karahindiba, papatya: Bu 3 bitki bağırsakları sakinleştiriyor ve sindirim sistemine iyi geliyor

Şifalı bitkiler birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Siyatik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı, diş ağrısı, berelenme, kesik, burkulma, âdet sancısı, böcek ısırması gibi durumlarda ağrıları dindirme özelliğinden dolayı iyi geldiği bilinmektedir.

Bu 3 bitki bağırsakları sakinleştiriyor ve sindirim sistemine iyi geliyor

Bu üç bitki şöyle sıralanıyor:

Rezene

Bahçenizin bir köşesinde veya balkonunuzda saksıda bulundurabileceğiniz bir bitki. Bitkinin tüm kısımları, anason aromasını andıran özel ve karakteristik bir aromaya sahiptir ve köklerinden tohum ve yapraklarına kadar tüm parçaları tüketilebilir veya yemeklerde ve salatalarda baharat olarak kullanılabilir.

Beslenme uzmanı Ginger Hultin, ‘Rezene tohumları sindirimi iyileştirir ve bağırsak rahatsızlıklarına yardımcı olur’ diyor. Bunun nedeni, rezenenin sindirim sistemi kaslarını gevşetme yeteneğine sahip olmasıdır. Yine de lif oranı yüksektir, bu da genel olarak sindirim sistemine yardımcı olduğu anlamına gelir. Ek olarak, bazı araştırmalar bu bitkinin antimikrobiyal, antienflamatuar ve antiviral özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir.

Hipokrat’ın bu bitkiyi bebeklerde mide ağrıları ve kolik için yatıştırıcı olarak önermesi tesadüf değildir.

Karahindiba

Adını karahindiba, dantel veya yaban turpu gibi duymuş olabileceğiniz gibi birçok isme sahip olan bitki, vitamin, mineral ve lifle dolu son derece besleyici bir bitkidir. Aktif bileşenleri, diğer şeylerin yanı sıra, idrar söktürücü ve iltihap önleyici özelliklere sahipken, karaciğerin düzgün çalışmasına bile katkıda bulunur.

Araştırmaya göre, bitki alımı bağırsak sağlığı ile ilgili iki değerli probiyotik türü olan Lactobacillus ve Bifidobacterium’u artırabilir. Yaprakları salatalarda pişmiş veya çiğ olarak yenebilir. Kökü genellikle kurutulur ve içecek olarak tüketilebilir.

Papatya

Papatyanın iyileştirici ve yatıştırıcı özellikleri, en ünlü doğal yatıştırıcılardan biri olduğu için (örneğin; kulaklarda veya gözlerde) tartışılmaz. Ama aynı zamanda sindirim sistemimizin sağlığını destekleyen mükemmel bir bitkidir. Bazı çalışmalar, gaz, hazımsızlık, ishal, iştahsızlık ve mide bulantısı ve kusma gibi çeşitli gastrointestinal rahatsızlıklara olumlu katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Papatya içeceğine ek olarak, kurutulmuş çiçeklerini bir smoothie’de deneyebilirsiniz.

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