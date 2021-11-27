Rezene çayı nasıl demlenir ve içilir? Faydaları nelerdir?

Sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi değerli mineraller barındıran bitki, A ve C vitaminleri açısından da zengindir.

Rezene çayının faydaları

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur

Boşaltım sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur

Bağırsak hareketlerinin de düzenlenmesini sağlıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur

Stres ve strese bağlı uykusuzluk problemine çözer

Rezene çayının kabızlığa iyi gelir

Öksürüğün azalmasını sağlar

Balgam söktürücü etkisi vardır

Doğal bir ağrı kesici etkisi gösterir

Sivilce ve cilt lekelerinin azalmasını sağlar

Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi gelir

kilo vermek isteyenlerin en doğal yardımcılarıdır

Tansiyonun dengelenmesine destek olur

Rezene çayı nasıl demlenir?

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir.Çayın içine bal, miktar limon, ezilmiş veya rendelenmiş zencefil de ekleyebilirsiniz.

Bitki çayları gün içerisinde toplam 2-3 kupadan fazla içilmemelidir.

Emziren anneler rezene çayı içebilir mi?

Emziren annelerde rezene çayı kullanımı güvenli olmayabilmektedir. Bazı yeni doğan ve anne sütü alan bebeklerde annenin tükettiği bitki çayından dolayı sindirim sistemi hasarı rapor edilmiştir. Tüketimin günde 1-2 fincan ile sınırlandırmasına özen gösterilmelidir.