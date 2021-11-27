Rezene çayı nasıl demlenir ve içilir? Faydaları nelerdir?
Koyu renkli ve kendine has kokusuyla yemeklere tat veren bir bitki olan rezene, demlenerek çay olarak da tüketilir.
Sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi değerli mineraller barındıran bitki, A ve C vitaminleri açısından da zengindir.
Rezene çayının faydaları
- Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur
- Boşaltım sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur
- Bağırsak hareketlerinin de düzenlenmesini sağlıyor.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur
- Stres ve strese bağlı uykusuzluk problemine çözer
- Rezene çayının kabızlığa iyi gelir
- Öksürüğün azalmasını sağlar
- Balgam söktürücü etkisi vardır
- Doğal bir ağrı kesici etkisi gösterir
- Sivilce ve cilt lekelerinin azalmasını sağlar
- Mide kramplarına ve hazımsızlığa iyi gelir
- kilo vermek isteyenlerin en doğal yardımcılarıdır
- Tansiyonun dengelenmesine destek olur
Rezene çayı nasıl demlenir?
Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir.Çayın içine bal, miktar limon, ezilmiş veya rendelenmiş zencefil de ekleyebilirsiniz.
Bitki çayları gün içerisinde toplam 2-3 kupadan fazla içilmemelidir.
Emziren anneler rezene çayı içebilir mi?
Emziren annelerde rezene çayı kullanımı güvenli olmayabilmektedir. Bazı yeni doğan ve anne sütü alan bebeklerde annenin tükettiği bitki çayından dolayı sindirim sistemi hasarı rapor edilmiştir. Tüketimin günde 1-2 fincan ile sınırlandırmasına özen gösterilmelidir.