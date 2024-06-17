Rezalete bak! Koca ülkenin Başkanı ne halde! Biden'ın yardımına Obama yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, sahnedeki ilginç hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

Sonbaharda gerçekleşecek seçimlere hazırlanan Biden, kampanya sürecinin yoğun temposu nedeniyle şimdiden yorgun düşmüş durumda.

Obama, Biden'ın kolundan tutup sahneden indirdi

Demokrat Parti'nin bir kampanya etkinliğinde, Biden'ın aniden donup kaldığı bir an yaşandı. Bu beklenmedik durum karşısında, eski ABD Başkanı Barack Obama hızlı bir şekilde sahneye müdahale ederek Biden'ı kolundan tutup sahneden indirdi.

Biden garip davranışlarıyla gündemde

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Joe Biden, kameralar karşısında düşmesi ve sahnede donup kalması gibi olaylarla daha önce de gündeme gelmişti. Bu durumlar, kamuoyunda ve medyada geniş yankı uyandırmıştı. Biden'ın bu tür olayları, yaşına bağlı sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirmişti.