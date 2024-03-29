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Gündem Rezalet üstüne rezalet! Mansur Yavaş'ın Londra'daki PKK bağlantıları ortaya çıktı!
Gündem

Rezalet üstüne rezalet! Mansur Yavaş'ın Londra'daki PKK bağlantıları ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 10:42:00 -
Rezalet üstüne rezalet! Mansur Yavaş'ın Londra'daki PKK bağlantıları ortaya çıktı!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiğini belgelerle kanıtladı. Altınok, ayrıca Yavaş'ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığının altını çizdi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiğini belgelerle kanıtladı. Altınok, ayrıca Yavaş'ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığının altını çizdi.

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşmeyi belgelerle tek tek açıkladı.Turgut Altınok, ayrıca Mansur Yavaş'ın görüşme trafiğine ilişkin fotoğrafları canlı yayında gösterdi.

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"KÜRDİSTAN HAYALİ KURAN TÜRK DÜŞMANIYLA GÖRÜŞTÜ"

Altınok, görüşme trafiğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn.

"YAVAŞ PKK DESTEKÇİLKERİ ZİYARET ETTİ"

Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş'ın davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar.

"BU HANGİ MİLLİYETÇİLİK"

Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?

"OTURDUĞU EVİN DEĞERİ 25 MİLYON"

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendine yönelik 600 daire iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Altınok "Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Belediye Başkanı 25 yıl görev yapsa aldığı maaşların tamamını biriktirse 25 milyona ev alıp oturamaz. Belediye başkanı maaşı ile 20 yıl görev yaptım, 1 metrekare arsa da almadım, bir tane daire de almadım, bir tane arabada da almadım."dedi.

"BENİM MAL VARLIĞIM BELEDİYE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA AZALDI"

Tevazu bir yaşam tarzına sahip olduğunu ifade eden Altınok, "Bunu herkes bilir. Cumartesi-Pazar, gece-gündüz çalışırım. Bu mal varlığının kaynağı nereden geliyor? Maaş ile olmayacağına göre, bunları belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Benim mal varlığım belediye başkanı olduktan sonra azalmış, ben bunları açıkladım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir adamı Türkiye'de ve dünyada takdir etmek lazım." sözlerini kullandı.

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