Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
İsveç menşeli H&M isimli giyim firması, sözde onur haftasını fırsata çevirdi. Söz konusu firma, Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede eşcinsel ürünleri satışa çıkardı.09 Haziran 2019 Pazar 14:46
Eşcinsel sapkınlar, İstanbul'da toplanacak. "İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası", resmi Twitter hesabından "27. İstanbul Onur Haftası" etkinliklerinin 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Dünya devi, sapkınları tokatlayacak
Dünyanın önde gelen giyim firmalarından H&M, eşcinsellerin sözde onur haftasını fırsata çevirdi. Türkiye'de resmi internet sitesinden eşcinsel ürünleri satışa sunan H&M, yüksek fiyatıyla da dikkat çekti.
Aynı ürüne gökkuşağı ekleyip pahalıya satıyor
Markanın 39 TL'ye sattığı ürünü, sadece sözde onur haftası için göğsüne gökkuşağı koyarak sattığı uzun kollu versiyonuna 119 TL istediği de gözlerden kaçmadı. Bu durum, kendilerine, "Velev ki ibneyiz!" diyen eşcinseller kast edilerek, "İbneleri tokatlayacaklar" yorumlarına neden oldu.
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