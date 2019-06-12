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Rezalet olay! Ekipler çöpte buldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:01
Rezalet olay! Ekipler çöpte buldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Cesedi görenler hemen polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçeye bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:01
  1. Hatay
  2. Antakya
  3. Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed
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