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Gündem Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 15:55:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

 

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 
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