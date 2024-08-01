Rezalet! Gazze'de katliam yapan İsrail askeri, Türkiye'de tatil yapıyor!

Aktivist Dyab Abou Jahjah ve araştırma ekibi tarafından Gazze'de soykırıma bulaşan katil Izak Atia'nın yeri Türkiye'de tespit edildi. Katil, Türkiye'de tatil yapıyor.

“Türk yetkilileri göreve çağırıyoruz”

Aktivist Dyab Abou Jahjah ve araştırma ekibi tarafından aktif rol oynadığı tespit edilen eli kanlı katil Izak Atia, Türkiye’de tatil yapıyor. Aktivist bir ekip olan 30 Mart Hareketi, Izak Atia ve diğer katillere karşı UCM’de dava açma sürecinde olduklarını beyan etti.

Izak Atia gibi savaş suçlularının cezasız kalmaması gerektiğini belirten Abou Jahjah, Izak Atia’nın derhal tutuklanması için Türk yetkilileri göreve çağırdıklarını aktardı.

Katiller Türkiye’de tatil yapıyor

Türkiye’nin birçok yerinde Türk vatandaşı olan katillere karşı “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” eylemleri yapılırken tatil beldelerimiz Türk vatandaşı olmayan katillere de hizmet veriyor!

İşgalci İsrail Devleti 300 gündür, Gazze’de çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden masum insanları katledip yaşam hakkı tanımazken Müslüman Anadolu halkının kanlarıyla alınan Türkiye’de ise eli kanlı katillere tatil hakkı tanınıyor.

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