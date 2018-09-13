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Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği ortaya çıktı

Zarrab’ın New York’ta birlikte görüntülendiği kadının, bir zamanlar Ebru Gündeş’in hayranı ve devamında da yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu anlaşıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:38
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği ortaya çıktı

İRAN’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika’da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülendi. Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu sanılan Zarrab’ın yayınlanan o fotoğrafı yankı uyandırdı.

Bu arada yemekte ona eşlik eden kadının kimliği de ortaya çıktı. Meçhul kadının, bir zamanlar Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu anlaşıldı. Yıllar boyunca Gündeş’e hemen her davette, seyahatte ve sahne programında eşlik eden Akgün’ün neden Amerika’da olduğu, neden Zarrab’la görüştüğü merak konusu oldu. ​

 KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:38
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