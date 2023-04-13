Reytingde çuvallayan Survivor'da her gün kavga, her gün aksiyon!

Bu sene kötü bir Survivor kadrosu kurduğu için çok ağır eleştirilere maruz kalan Acun Ilıcalı'nın formatı giderek kan kaybediyor.. Reytinglerde ilk 5'e giremeyen programda ise her gün Acun Ilıcalı'nın konsey toplaması ve programı ayağa kaldırma gayreti ise gözlerden kaçmıyor...

Yarışmanın 12 Nisan 2023 tarihli yeni bölümünde Yusuf rakibine karşı kötü laflar söyledi. Yusuf'un karşı takımdan birine ağır sözler sözler söylemesi sonucunda ortalık karıştı. Murat Ceylan'ın da tepki gösterdiği bu olay sonrası Acun Ilıcalı eşliğinde Acil Durum Konseyi toplandı. Ilıcalı, Yusuf için bir karar aldıklarını dile getirdi.

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yer yer gerginliklerin oluştuğu yarışmada bu kez Yusuf'un kötü sözleri sonucu ödül oyunu sırasında tatsızlık yaşandı. Halil'e karşı oyunu kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler söyledi. İşte 12 Nisan Çarşamba günü Survivor'da yaşanan gerginliğin detayları...

Şampiyonluğa adım adım yaklaşılan Surivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Oyun sırasında Halil'e karşı sayıyı kaybeden Yusuf, karşı takımdan birine sert sözler dile getirdi. Yusuf'un, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin." sözlerine sinirlenen Asena, "Ben şimdi bu adamın üzerine gideceğim ben suçlu olacağım." dedi. Yusuf ise, "Yanlışı sen mi bana öğretiyorsun? Beni karşına alma." diyerek cevapladı. Asena ise, "Senin benim hayatımda ne yerin var ki seni karşıma alayım Yusuf?" diye sordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sözlerden sonra üzerine alınan Ertuğ, Yusuf'tan "Hayır" cevabını aldı. Yarışmacılardan Asena, Yusuf'un dile getirdiği sözlerin çok ağır olduğunu ve isim de belirtmediğini Survivor ekibine belirtti. Yusuf bu durum sonrası sözleri ortaya söylediğini ifade etse de Asena ve onu destekleyen Aziz, çıkan kelimelerin kimseye söylenmemesi gerektiğini savundu.

Sunucu Murat Ceylan, ''Yusuf oyunu kaybettikten sonra ne dedin?'' diye sordu. Bu soruya karşılık Yusuf, ''Sinirlendiğimde çıkan kelimeler benim kendi hatam ama bir isme bir kişiliğe değil. Onlara asla söylemedim. Mavi takımdan kimsenin kişiliğine söylemedim.'' sözlerine yer verdi.

Murat Ceylan, ''Hatalısın, benim gözümde. Hiçbir yarışmacı bir diğerine bu tip ithamlarda bulunamaz. Oyuna diyorsun, başka bir şeye diyorsun. Ekranda görünen öyle görünmüyor. Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım bunu .Bu yaşanan gerçekten çok üzücü.'' dedi.

Oyun alanından uzaklaşan Yusuf, kendisini çeken kameramana "Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti." dedi.

Survivor'da Yusuf tarafından sarf edilen sert sözler sonrasında Acil Durum Konseyi toplandı. Olay sonrası Acun Ilıcalı Yusuf hakkında aldıkları kararı açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın Yusuf'a olayı sordu. Pişman olduğunu dile getiren Yusuf, "Şuurumu kaybettim. Neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sinirimi, öfkemi nereden çıkartacağımı bilemedim." dedi ve özür diledi.

Acun Ilıcalı Yusuf'a o sözleri kime söylediğini sormasıyla beraber Yusuf, "Herhangi bir muhattabı yok. Benim sorunum kendimle. Kaybetmeye tahammülüm yok." dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacılara görüşlerini sorarak fikirlerini aldı. Yusuf'un o sözlerini Asena'ya söylediğini düşünen Ilıcalı, "Karşı taraftan Asena bağırarak seni şaşırtıyor. Sen Asena bağırınca şaşırıyorsun, hata yapıyorsun, deliriyorsun. Çılgın hareketler yapıyorsun, saydırmaya başlıyorsun, hakaretlere başlıyorsun, yüzüne söylemiyorsun. Asıl kafanı karıştıran Asena. Asena'da 'Bana mı söylüyorsun?' diyince 'ortaya' diyorsun. Sen burada birine konuşyorsun. Onu dolduramıyorsun haklı olarak. Bizim açımızdan asla kabul edilebilir şeyler değil. Seninki 3 dakika falan sürüyor." dedi.

YAPTIRIMI AĞIR OLDU!

Ilıcalı, ''Bundan sondaki 4 ödülden yararlanmayacaksın. Ekip olarak toplantı yaptık, kendi kendimize şöyle karar verdik. Bunu kabul ederse ve muhattabından özür dilerse 3 ödül cezası verelim dedik.'' dedi. Olayı kabul edip muhattabından özür dileseydi ödül cezasının 3 olacağını dile getiren Ilıcalı, gerçekçi konuşmadığı için 4 olmasına karar verdiklerini söyledi.