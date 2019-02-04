"Reynmen'in klibi çalıntı çıktı" iddiası

Sosyal medyada Yusuf Aktaş olarak bilinen Youtuber Reynmen'in klibi Türkiye'de en fazla beğeni alan ve 24 saat içinde en çok izlenen klip oldu.

Eleştirilerin odağında

YouTube'da 70 milyondan fazla izlenen ve şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü anlattığı yorumları yapılan Reynmen'in klibi ve şarkısının sözleri çokça eleştiri almıştı. Şarkının sözlerinde dini yönden sakıncalı ifadeler bulunması nedeniyle eleştirilerin odağında olan söz konusu kliple ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

'Çalıntı' iddiası

'Derdim Olsun' klibiyle 'Mahna Mahna Killer' kısa filminin birçok sahneyle benzerlik gösterdiği ileri sürüldü.

Mahna Mahna Killer kısa filmi, 2011 yılında çekilmişti.

İşte Reynmen'in klibiyle 'Mahna Mahna Killer' isimli kısa filmin benzerlik gösteren o sahneleri:

(Yeni Şafak)

