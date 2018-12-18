Reynaud sendromu nedir?

Nöbetleri soğuk ve stres başlatır. Nadiren ellerde yaralara sebep olur. Nöbetler sırasında önce parmaklarda solukluk sonra morarma olur. Sonra parmaklar eski haline tekrar döner.

Stresten kaçınılmalıdır.

Sıcak suyla banyo yapılmalıdır.

Sigara bırakılmalıdır.

Soğukta kalınmamalıdır.

Sıkı giyinilmeli, çorapla yatılmalıdır. Hatta buzdolabından herhangi birşey alınacağı zaman bile eldiven kullanılmalıdır.



Tedavi için uzuvlar soğuktan korunmalıdır. Kanın yoğunluğunu azaltacak ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Anti depresanlar ve aspirin gibi pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar kullanılabilir.

Dolaşım bozukluğu olan insanların duygularını daha iyi kontrol etmesi gerekir. Fazla heyecan, korku, sıkıntıya gelemezler. Stres engelleyici ilaçlar bu durum için kullanılabilir.

Şeker hastalığına dikkat edilmelidir. Çünkü şeker hastalığı damar tıkanmasını destekler..

Ayakkabı tercihlerinde de dikkatli davranılmalı, ayak yapısına uyumsuz, ayağı vuran ayakkabılar tercih edilmemelidir.



Ayak çıplak bırakılmamalıdır.

Kan akımını artırmaya yönelik egzersizler yapılmalıdır. Mesela ayak parmakları üstüne kalkıp tekrar inme hareketi günde en az yirmi kere yapılmalıdır. Asansörler çok tercih edilmemelidir. Yine ayak parmakları üzerine çıkıp sırayla sol ve sağ topuklar yere değdirilmelidir. Bu hareketinde en az yirmi kere yapılmasında fayda vardır.

Kilo kontrol edilmelidir. Vücuda alınan yağ miktarı azaltılmalıdır. Çünkü yağın fazlası damar duvarlarında birikir. Hem damarı sertleştirir hem de damarın genişliğini azaltır. Böylece damardan geçen kan miktarı azalır.