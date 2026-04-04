Reyhanlı'da yüzleri güldüren tablo! 5 yılda ilk kez bu seviyeye ulaştı

Hatay’da son yağışlarla birlikte Reyhanlı Barajı’nda su seviyesi yükseldi, doluluk oranı yüzde ise 40’a çıktı.

Hatay’da son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçinin yüzünü güldürdü.

 

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve o günden bu yana su toplanan 11 bin dönüm alana sahip Reyhanlı Barajı'nda su seviyesinin yükselmeye başlaması, geçen yıl kuraklık yaşayan çiftçilere umut oldu. Afrin Çayı ile Karasu ve Karaçay barajlarının beslediği Reyhanlı Barajı'nda bu yılki yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 40'a yükseldi. Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, son yağışlarla birlikte Reyhanlı Barajı'nı besleyen Afrin Çayı ile Karasu ve Karaçay barajlarının da suyla dolduğunu söyledi. Cünedioğlu, "Yöre üreticisinin yıllardır özlemini çektiği Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'na can suyu olacak. Yaklaşık 585 bin dekarlık alana sulayacak olan Reyhanlı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40'a yükseldi. Hizmete alındığı günden bu yana barajda ilk kez su seviyesi bu noktalara geldi. Geçtiğimiz yıllarda önemli oranda kuraklık yaşanmıştı. Bu yılki yağışlar bölge tarımına can suyu olacak. Doluluk oranı yağışların devam etmesi nedeniyle her geçen gün artıyor" dedi.

 

“Bundan sonra daha iyi olacak”

Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'ndaki su taşkınlarının da önleyeceğini belirten Başkan Cünedioğlu, “Karasu ve Afrin çayından gelen suları Asi Nehri’nde birleşip ovada su baskınlarına neden olmaktaydı. Bu proje ile sular barajda toplanıp gerek ülkemize ve gerekse çiftçilerimize, milletimize her alanda yararlı olacağına inanıyoruz. Geçen sene bir yandan don bir yandan kuraklık yaşayan çiftçilerimiz çok zor durumda kalmışlardı. Yer altı sularının çekilmesiyle bazı çiftçilerimiz kuraklıktan etkilendi. Bu gün barajın dolması ile yer altı suları da beslenecek. Çünkü yağışlara göre su seviyesi yükselmektedir. Geçen hafta yüzde 35 olan doluluk oranı yüzde 40'a yükseldi. Bu düşük bir rakam değil, bundan sonra daha iyi olacak. Yağışlar da devam ediyor. Baraj her geçen gün doluyor” diye konuştu.

Türkiyem

Amerika İsrail savaş nedeniyle yağmur bulutlariyla oynayamayinca kuraklık Bitti İnşAllah
