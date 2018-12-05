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Reyhanlı'da Suriyelilere şok baskın! Hepsi ele geçirildi

Hatay Reyhanlı'da Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenleyen bir matbaaya yapılan baskında, farklı ülkelere ait 400 adet sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile bin 700 adet pasaport damga pulu ele geçirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:12
Reyhanlı'da Suriyelilere şok baskın! Hepsi ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenen bir matbaaya baskın düzenlendi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın yapılan iş yerinde sahte belgeler bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, bu defa 3 katlı bir binanın çatı katına operasyon düzenledi. Matbaa olarak kullanıldığı belirlenen binada farklı ülkelere ait 400 adet sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile bin 700 adet pasaport damga pulu ele geçirildi.

Sahte mühürler ele geçirildi

Olayda ayrıca, çok sayıda bilgisayar, pres makinesi, fotokopi makinesi, dizüstü bilgisayar, pasaport yapımında kullanılan jelatinler, çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi.

Biri tutuklandı

Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:12
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