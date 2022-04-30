Reyhan şerbeti tarifi: Osmanlı saray mutfağından susuzluğa iyi gelen reyhan şerbeti faydaları

Reyhan şerbeti faydaları

Reyhan şerbetinin tüm malzemelerini herkes kendine göre ayarlayabilir. Karanfilini, şekerini ya da tarçın oranını zevke göre değiştirmek mümkündür. Özellikle hazımsızlığa iyi gelmesi nedeniyle ülkemizde sıkça tercih edilen bir şerbettir. Yağ yakma özelliği olması nedeniyle de zayıflamaya yardımcı olan ve kili sorunu olan kişiler tarafından da sıkça tercih edilen bir şerbettir. Reyhan şerbeti içerek kan şekeri sebebi ile oluşan baş dönmesini engellemek mümkündür.

Malzemeleri nelerdir?

1 demet reyhan

1 su bardağı toz şeker

1,5 çay kaşığı limon tuzu

6 su bardağı sıcak su

2 adet çubuk tarçın

4 diş karanfil

Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Şerbeti yapmak için öncelikle 1 demet reyhanı sapından koparmak ve yıkayarak temizlemek gerekir. Sonrasında bir tencere ayarlamak ve içerisine bir demet reyhan, 4 diş karanfil, 2 adet çubuk tarçın, 1,5 çay kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı şeker ve üzerine de 6 su bardağı kaynar suyu koyarak şeker eriyene kadar karıştırmak gerekir.



Şeker eridikten sonra şerbetin demlenmesi için bir süre beklemek ve bu sırada reyhanın da renginin çıkmasını sağlamak gerekir. Daha sonra şerbeti süzerek bir sürahiye koymak ve dolaba koyarak soğumaya bırakmak gerekir. Soğuduktan ve kıvamını aldıktan sonra şerbeti istediğiniz gibi rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Püf noktaları

Reyhan şerbeti sindirim sistemi için oldukça önemli şerbetlerden biridir. Reyhan şerbetini yapmak için reyhan, şeker, karanfil, su ve çubuk tarçın kullanılır.



Şeker eridikten sonra tencerenin kapağını kapatmak ve şerbeti demlenmeye bırakmak gerekir. Suyun rengini alması ile süzerek bir sürahiye almak ve sonrasında buzdolabına alarak içmek gerekir. Genelde kahvelerin yanında verilmesiyle beraber direkt olarak şerbetin içilmesi de mümkündür. Ayrıca şerbetin şekerini kendinize göre ayarlamanız da mümkündür.

Reyhan şerbeti hamileler içebilir mi?

Reyhan şerbeti içmek gebelikte oldukça yararlıdır. Hamile kadınlar reyhan şerbetini yaparken mutlaka şeker oranını oldukça az tutmalıdır. Reyhan şerbeti özellikle gebelerde akşam yemeklerinde veya akşam yemeklerinden sonra bir bardak olacak şekilde her gün tüketilmesinde bir sorun bulunmamaktadır.