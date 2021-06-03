Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi

Yaz sıcaklarında serinlemek için biraz daha geleneksel lezzetler arayanlar için reyhan şerbeti hem lezzetli hem de oldukça pratik bir seçenek. Reyhan şerbeti, geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında yer alır. Peki, reyhan şerbeti hazırlamak için hangi malzemeler gerekli? Reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte detaylar...