Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi
Yaz sıcaklarında serinlemek için biraz daha geleneksel lezzetler arayanlar için reyhan şerbeti hem lezzetli hem de oldukça pratik bir seçenek. Reyhan şerbeti, geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmez şerbetleri arasında yer alır. Peki, reyhan şerbeti hazırlamak için hangi malzemeler gerekli? Reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte detaylar...
Asitli ve tatlandırıcılı içecekler yerine tüketilmesi önerilen reyhan şerbeti, lezzetli olmasının yanı sıra faydalarıyla da adından söz ettiriyor. İşte tam ölçülü reyhan şerbeti tarifi...
Reyhan şerbeti nasıl yapılır?
Reyhan şerbeti için malzemeler
1 demet reyhan
1,5 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı silme limon tuzu
2 litre sıcak su
Reyhan şerbetinin hazırlanışı
• Reyhanı güzelce yıkayın.
• Bir tencere veya bir sürahinin içine şeker, limon tuzu koyun ve üzerine kaynar sıcak su dökün.
• Toz şeker ve limon tuzu eriyinceye kadar kaşıkla karıştırın.
• Birkaç parçaya bölünmüş reyhanı ilave edip karıştırın.
• Üzerini örtün ve 3-5 saat bu şekilde bekletin.
• Ertesi gün ince bir tel süzgeçten geçirin.
• İyice soğuması için dolaba kaldırın.
• Reyhan şerbetini içine bolca buz koyarak servis edebilirsiniz.