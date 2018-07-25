0553 313 94 23

Reyhan, hayata tutunamadı

Karaman'da, iki gün önce meydana gelene kazada yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaralanan ve sağlık görevlilerinin yaşaması için yoğun çaba sarf ettiği Merve Reyhan Ataseven (8) hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
Reyhan, hayata tutunamadı

Kaza, geçen pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü Ataseven ile babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ömer Ataseven olay yerinde, sürücü Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa Ataseven ile babası Ömer ve kızı Hatice Sümeyra Ataseven, dün  kılınan cenaze namazı sonrası Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. 

SAĞLIKÇILAR MERVE İÇİN SEFERBER OLMUŞTU

Kazada ağır yaralanan Merve Reyhan'ın yaşaması için olay yerine sağlık görevlileri yoğun çaba göstermiş, bu mücadele de görüntülenmişti. Kazanın ardından hastanede tedavi altına Merve Reyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merve Reyhan Ataseven'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verilen babası, dedesi ve kız kardeşinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Ataseven ile oğlu Ömer'in  tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
  1. Karaman
  2. Mersin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!