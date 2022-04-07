Reyhan bitkisi: Halsizliğe ve yorgunluğa iyi geliyor! Reyhan bitkisinin inanılmaz faydaları

Baklagiller familyasına mensup bir bitki olan reyhan, ferah ve güzel kokusuyla dikkat çeker. Güçlü bir mikrop söktürücü olan reyhan fesleğen ile aynı aileden geldiğinden dolayı iki bitki sürekli karıştırılıyor. Vücutta virüslerin etkinliğini azaltarak direnci artırır. Peki reyhan bitkisinin faydaları nelerdir?

Bilimsel adı "ocimum basilicum" olan reyhan fesleğen ile aynı aileye aittir. Osmanlı Saraylarının vazgeçilmez şerbetlerinin ham maddesidir. Osmanlı Devletinde sadece şerbet olarak tüketilmezdi. Aynı zamanda saray sultanlarının cilt güzelliği için kullanırdı. Ayrıca alternatif tıp uzmanları şifa niyetine de kullanılan doğal ilaçtır. Sinir ve sindirim sistemini yeniler. Ayrıca reyhan, bahçelerde ve pencere önlerine konulduğunda yaz aylarında böcek ve sivrisinek gibi hayvanların eve girmesini önler.

Reyhanın faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır.

Kötü kolesterolü düşürerek kalp dostu bir tavır sergiler.

Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Öksürüğe iyi gelir.

Cilt bakımı için kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.

Düzenli reyhan suyu tüketirseniz...

Solunumun işlevselliğini artırır. Bronşları temizler. C vitamini bakımından zengin olan reyhan kandaki şekeri düzenler. Yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon ve stres gibi hastalıklara doğal ilaçtır.

Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler

1 demet reyhan

5-6 adet limon tuzu

6 su bardağı sıcak su

6 yemek kaşığı toz şeker (eğer çok tatlı sevmiyorsanız, 4 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.)

Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Reyhanları güzelce yıkayalım ve tencerenin içerisine alalım. Üzerine kaynamış sıcak suyu, şekeri ve limon tuzunu ilave edelim. Toz şeker eriyene kadar karıştırıp, tencerenin ağzını kapatalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Haşlama yöntemi ile yani sıcak suyun içinde bekletilerek yapılan bir şerbet. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Ardından tencerenin içerisindeki reyhanları süzgeç yardımı ile süzerek çıkartalım. Güzelce soğuttuktan sonra, şerbetimizi servis edelim.

Reyhan şerbeti faydaları nelerdir?

Kansızlık ve düşük kan şekerinin yol açtığı baş dönmesine karşı önleyici etkiye sahiptir.

Ağız yaraları söz konusu olduğunda tedavi edici özelliği vardır.

Yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olur.

Bağırsak gazına iyi gelir.

Öksürüğün tedavisinde kullanılır.

Stresten arınmanıza yardımcı olur.

Arı sokmalarına karşı da reyhan şerbetinden yararlanabilirsiniz.

Reyhan çayı nasıl yapılır?

Kuru reyhan çayını yapabilmek için 1 fincan su kaynatılır ve içerisine 1 yemek kaşığı kuru reyhan eklenir. 15-20 dakika demlendirilir ve rengini verdiğinde içilir. Reyhan çayı taze reyhanlardan da elde edilebilir. Ancak acı bir tadı olabileceğinden kuru reyhan ile çay yapmak daha çok tavsiye edilir.

Reyhan çayı faydaları nelerdir?