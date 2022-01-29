Revani tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kolay revani tatlısı tarifi

Revani tatlısı tarifi

Revani tatlısı tarifi için malzemeler

Kek için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

Revani tatlısı tarifi nasıl yapılır?

lk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır. Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir. İlk sıcaklığı çıkan kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre krem şanti, hindistan cevizi yada fıstık vb. ile süslenerek servis edilir. Afiyet olsun.