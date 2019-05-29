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Reuters'tan ABD iddiası: Türk pilotların F-35 eğitimi askıya alınabilir

Reuters haber ajansı, ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini satın alma kararına karşılık olarak ABD tarafının Türk pilotlara devam eden F-35 eğitimini askıya almaya düşündüğünü iddia etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:49
Reuters'tan ABD iddiası: Türk pilotların F-35 eğitimi askıya alınabilir

Geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen F-35 eğitimine devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor” demişti.

ABD, S-400'lerin Batı'nın savunma ağıyla bağdaşmayacağını iddia ederek Türkiye'ye, Rusya'yla imzalanan anlaşmanın askıya alınması yönünde baskı uyguluyor.

Diğer yandan ABD, S-400'lerin F-35 savaş uçaklarına karşı bir tehdit oluşturacağı yönünde endişe duyuyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:49
  1. F-35

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  • 36036027 dk önce
    yeniakit....artık bırakıp şu ingiliz türk düşmanı sitenin haberleri sayfanıza taşıma işini..

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