  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Reuters'ta yayınlandı! Dikkat çeken Erdoğan ve Biden detayı
Gündem

Reuters'ta yayınlandı! Dikkat çeken Erdoğan ve Biden detayı

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:33:00 -
Reuters'ta yayınlandı! Dikkat çeken Erdoğan ve Biden detayı

Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

"Türkiye o eski Türkiye değil"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"Türkiye artık ABD ve Rusya'nın koyduğu kurallara uyup bedel ödemiyor"

Reuters, Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan’ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ..
Bakan müjdeyi duyurdu
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Mazot ve gübre desteğinin yarın başlayacağını söyleyen..
Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek
Teknoloji

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacağını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay