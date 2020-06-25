Reuters duyurdu! Japonya'dan şoke eden Kim Jong Un açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı.



Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Kim, 1 Mayıs'ta açılışta ortaya çıkmış ve 'sağlıklıyım' mesajı vermişti .

'Durumu şüpheli'

Bu haberler yerini Kuzey ve Güney Kore gerilimine bırakmışken şaşırtan bir iddia Japonya'dan geldi. Japonya Savunma Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.