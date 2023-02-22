Reuters duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim kararı

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Türkiye 6.7 ve 6.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor.

Devlet millet el ele vererek depremin yıkıcı olduğu 10 ilde yaraları sarmak için harekete geçti.

42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği, 13 milyondan fazla kişinin doğrudan etkilendiği 'asrın felaketi'nde muhalefet siyaset yapma derdine düştü.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen muhalefet 'seçim yapılmalı' şeklinde çirkin çağrılarda bulundu.

İsimsiz kaynak!

İngiliz haber ajansı Reuters seçimlerle ilgili bir haber yaptı.

İsmi gizlenen sözde AK Partili kaynaklara dayandırılan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edildi.

Aynı haberde ismi açıklanmayan kaynak, “Ancak gelinen noktada daha çok seçimlerin 18 Haziran’da yapılması yaklaşımı daha öne çıkmış durumda… Büyük ihtimalle 18 Haziran’da seçim konusunda mutabakat sağlanması büyük olasılık.” ifadelerini kullandı.