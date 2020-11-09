Reuters Binali Yıldırım bombasını patlattı!
İngiliz haber ajansı Reuters, Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır yanında olan son Başbakan Binali Yıldırım, bugüne kadar görev aldığı tüm makamlarda başarılı işler ortaya koydu. Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği birçok mega projede katkısı olan Binali Yıldırım'ın adı son olarak Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için anılıyor.
Reuters'tan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı iddiası
İddia, İngiliz haber ajansı Reuters'tan geldi.
Reuters'ın haberine göre; Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme olasılığı oldukça yüksek.
Haberi AK Partili bir kaynağa dayandıran Reuters, kabine değişikliği iddialarının da güçlendiğine dikkat çekti.