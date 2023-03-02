Biz değil İngiliz söylüyor! 6’lı masa kazanırsa süper olur

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine doğru ilerliyor.

Daha önce, seçim sürecinin başlatılması için 10 Mart'ta karar alacağının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında da "Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır." dedi.

IMF önerisinde bulundular

Reuters haber ajansı, seçim atmosferine girilen Türkiye'de altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı için Batı ile ilişkilerde yol haritası niteliğinde bir analize imza attı.

Altılı Masa yönetimindeki Türkiye'nin, mali kriz yaşanması durumunda kredi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Batı'ya 'sadakat testleri'

Söz konusu masadan "altı partili koalisyon" şeklinde söz edilen yazıda, Millet İttifakı'nın ekstra ekonomik güvenilirlik kazanmak için bu yönde sinyaller vermesi gerektiği ifade edildi.

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"Sadakat testleri" başlıklı bölümde, yeni hükümetin hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için "iyi bir konumda" olacağı savunuldu.

İsveç ve Finlandiya yorumu

Millet İttifakı'nın, iktidara gelmesi durumunda, Türkiye tarafından halihazırda şüphelilerin iadesinin istendiği ülkeler olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreçlerini onaylayabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

ABD ve AB'nin olası talebi: Baskı yapmalarını isteyecekler

Amerika ve AB ayrıca, altı partili koalisyondan Rusya'nın askeri teçhizat ithal etmesine yardım eden şirketlere baskı yapmasını isteyecektir. Üst düzey bir ABD yetkilisi, bu tür firmaların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

Gümrük Birliği mesajı: Yeni hükümetle istekli olmalılar

Diğer taraftan, Ankara'nın yakın zamanda AB üyesi olmasının beklenmediği, ancak Türkiye ile Brüksel arasında Gümrük Birliği'nin modernize edilebileceği aktarıldı.

Gümrük Birliği konusunda, "Üye devletlerin, yeni hükümetle yeniden başlamaya istekli olması gerekiyor." denildi.