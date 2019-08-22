Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırını bu yılın 2 aylık döneminde 116 bin 525 kişi ziyaret etti. Sümela Manastırına özellikle bu yıl yoğun ilgi olurken Manastır, 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılarak 25 Mayıs’ta bir bölümü ziyarete açılmıştı.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda zor şartlar altında 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardındanbirinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla 25 Mayıs 2019 günü düzenlenen törenle açılarak ziyaretçi kabulüne başlamıştı.

Manastırı bu yılın Haziran ve Temmuz ayında 16 bin 525 kişi ziyaret ederken kapalı olmadan önceki dönemde bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı. Adetaziyaretçi akınına uğrayan Sümela manastırını özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerde ilgi gösteriyor. Manastırı uzun yıllardan batılı turistlerinde ziyaret ettiği gözlenirken, öte yandanKültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planlanan tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak.