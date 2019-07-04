Restorasyon sonrası bir bölümü ziyarete açılmasına rağmen ziyaretçi akını yaşanıyor

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bir bölümünün 25 Mayıs’ta ziyarete açılmasının ardından son 1 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Adeta ziyaretçi patlaması yaşanan Sümela’da bu yılın Haziran ayında 47 bin 960 kişi ziyaret ederken, elde edilen gelir ise 363 bin TL’yi buldu. Sümela’yı bu yılın 9 günlük Ramazan Bayramı’nda ziyaret edenlerin sayısı 17 bin olarak gerçekleşirken, 1 aylık sürede elde edilen gelirin restorasyonun başladığı 2015 yılı öncesinin de rekoru olduğu öğrenildi.

Havaların iyice ısınmasının ardından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı’na girişlerde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yaş grubundan ücret alınmıyor. Özellikle Arap turistlerinde ilgi gösterdiği Sümela Manastırı’nın bir bölümünün ziyaret açılmasıyla yaşananyoğunluk yöre esnafını da memnun ederken ilerleyen günlerde ziyaretçi sayısının daha da artacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları başlatılan Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılmıştı. Çalışmaların güvenli olarak sürdürülebilmesi için bir yıl süreyle verilen kapatma kararı kaya düşmelerinin tehlike oluşturması ve alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeni ile 3,5 yılı aşkın süre uzatıldı. Restorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar yapımı, derz yapımı, döşemeler ve merdivenlerin ahşap kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı’nda su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri de bitti. Dış avlu ve giriş bölümü yapıları ile yine su kemerlerinin restorasyonları tamamlandı. Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2’inci etap işi kapsamında giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması da yapıldı.

Bunların dışında kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılırken, kaya temizleme çalışmasının ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planlanan tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak.