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Restoranları açan Japonya'dan ilginç görüntüler

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine giren Japonya'da restoranlar hizmet vermeye başladı. Restorana gelen müşteriler 30 saniye boyunca klor bazlı spreyle dezenfekte ediliyor, ardından hiç kimseyle iletişim kurmadan yemeğini yiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:44:00 -
Restoranları açan Japonya'dan ilginç görüntüler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasından yavaş yavaş çıkan Japonya’da kapılarını yeniden açmaya hazırlanan restoranlar da salgına karşı farklı önlemler geliştiriyor.

Tokyo’nun hareketli Shinjuku bölgesinde bulunan geleneksel İzakaya restoranlarından biri de müşterilerinin güvenliği için, onları hipokloröz asit ile dezenfekte edecek bir makine geliştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, restorana gelen müşterileri girişte önce bir monitör karşılıyor. Ekrandaki sunucu, müşterilere makineyi nasıl kullanacaklarını anlatıyor ve termometreyle ateşlerini ölçmelerini istiyor.

Müşteriler daha sonra havayollarındaki tarayıcılara ya da araba yıkama düzeneklerine benzetilen bu makineye doğru ilerliyor. Makine, 30 saniye boyunca hipokloröz asit içeren bir sprey püskürtüyor.

Tüm süreç boyunca tek bir kişiyle karşılaşmayan müşteri, içeri girdiğinde de harita aracılığıyla masasına yönlendiriliyor ve siparişini de cep telefonuyla veriyor.

Mekanın sahibi olan Kichiri&Co grubunun yöneticisi, “Yeni yaşam tarzıyla uyumlu ve enfeksiyonu önleyecek bir sistem geliştirmek istedik. Henüz deneme aşamasında, ama geliştirdiğimizde diğer restoranlarla da paylaşmayı isteriz” dedi.

Müşterilerden biri de her ne kadar 30 saniyeyi fazla bulduğunu söylese de, “Böyle daha güvende hissediyorum” diye konuştu.

Japonya’da salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal durumu geçtiğimiz günlerde 39 eyalette kaldırılmıştı.

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