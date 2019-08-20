Restoranlarda ücret tarifesi ve gramaj kontrolleri

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi’nin restoran ve işletmelere yönelik ortaklaşa yürüttüğü, ücret tarifesi ve gramaj değerleri uygulamaları sürüyor.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ve Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde hizmet gösteren restoranlarda, ücret tarifesi ve gramaj ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bizim amacımız vatandaşlarımızın olduğu kadar esnaflarımızın da yanında olmak, her iki tarafı da mağdur etmeden, şehrin ekonomisi ve sosyal hayatını kaliteli bir şekilde sürdürmesini sağlamak. Ekiplerimiz, işletmelere giderek, hem ücret tarifelerini hem de ürün gramajlarını denetliyor. Vatandaşlarımızın ödediği ücret karşılığında aldıkları hizmetin tam ve doğru olması bizim en önemli gayemiz. Aynı şekilde yine esnaflarımızın yanındayız ancak tarife dışı uygulamalar da mevzuatta yer alan gereken cezai işlemden kaçınılamayacağını bilmeleri gerekiyor” dedi.